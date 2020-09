AresGate: le dichiarazioni di Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio a Dagospia

Le dichiarazioni di Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio sull’AresGate, il caso mediatico scoppiato nella Casa del “Grande Fratello Vip”, in seguito al chiarimento che ha visto protagonisti gli ex fidanzati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Un nuovo caso mediatico, dopo “Pratiful”, sta tenendo banco sui social e sui principali programmi di informazione Mediaset: l’“AresGate”. Tutto è iniziato in seguito al confronto che ha visto protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dopo la fine della terza puntata del “Grande Fratello Vip”. I due attori, che in passato hanno vissuto una relazione sentimentale, in maniera abbastanza velata, hanno fatto una serie di dichiarazioni sulla Ares, casa di produzione che ha prodotto alcune fiction di successo Mediaset, come “L’onore e il rispetto”, “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” e “Furore” e su Teodoro Losito e Alberto Tarallo, rispettivamente sceneggiatore e capo della Ares stessa.

Dal loro lungo racconto, è emerso che i due attori, per lungo tempo, avrebbero fatto parte di una setta che avrebbe plagiato le loro intere esistenze. A tal proposito, si è parlato di telefoni sotto controllo, bugie, pressioni e intimidazioni. Addirittura, i membri della setta stessa sarebbero stati costretti a mentire sulla loro età, a lasciare i loro affetti e a vivere in una casa difficile da localizzare.

Adua e Massimiliano, nella fattispecie, hanno parlato del suicidio del suicidio di Losito, avvenuto l’8 gennaio 2019. Adua, parlando della morte dello sceneggiatore per il quale nutriva un profondo affetto, ha dichiarato:

“Lui è morto il 9 gennaio. Il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano, non me lo dimenticherò mai. Con quella sua cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qui. Tanto sappiamo chi è l’artefice di tutto questo schifo. Ma tanto poi il karma… siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male. Eravamo infelici, tristi depressi, ma come facevamo a stare lì? Io comunque mi sogno anche Teo con il lupetto e poi l’altro che mi abbracciava con il suo sorriso e mi pugnalava nella schiena. Dici che lui è Lucifero? Lo sappiamo”.

Il Lucifero in questione sarebbe Tarallo e Massimiliano, come raccontato da lui stesso alla ex compagna, avrebbe avuto paura per l’incolumità di Adua, una volta che la ragazza ha abbandonato la presunta setta e di aver dovuto intraprendere un percorso di psicanalisi, in seguito alla brutta vicenda della quale entrambi sono stati, loro malgrado, protagonisti:

“Quando ne sono uscito io avevo seriamente paura per te. Leggevo anche cosa dicevano i giornali. Ricevevo telefonate, istigazioni. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona”.

Questo pomeriggio, tornando a parlare del suicidio di Losito, la Del Vesco ha dichiarato: “Non credo si tratti di suicidio, credo si tratti di istigazione al suicidio”.

Le dichiarazioni di Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio

Il sito “Dagospia”, in esclusiva, ha contattato Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio, tre attrici che hanno avuto rapporti lavorativi con la Ares, essendo protagoniste di alcune delle principali fiction di successo prodotte dalla casa di produzione che lo scorso anno ha dichiarato fallimento. La Grimaldi ha deciso di trincerarsi dietro ad un secco “no comment”:

“No comment. Non voglio parlarne ora. Sto molto male”.

La Brilli, invece, precisa di avere interrotto i rapporti lavorativi con la Ares da un giorno all’altro:

“Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più. La fiction era “Caterina e le sue figlie 2″, il direttore di rete mi chiamò e mi ringraziò dicendomi che avevo alzato gli ascolti. Mai più lavorato con loro. Non ho subito manovre psicologiche e nella villa di Zagarolo ci sono stata, ma quando c’ero io non c’era nulla di strano. Mi è stato consigliato di fidanzarmi con un attore. Non mi è parso il caso”.

Anche a Giuliana De Sio sarebbe stato proposto dalla Ares un finto flirt con un collega della stessa agenzia:

“Una volta sul lancio di una fiction mi hanno chiesto di fingere un flirt, ho rifiutato e mi sono messo a ridere. Si sono anche offesi, ma ho detto: ‘Questo no, non ce la posso fare’. Erano delle lucherinate, gli anni sessanta aleggiavano su di noi. Era tutto un modo di pensare a quel tipo comunicazione forse obsoleto”

Su Losito e Tarallo ha aggiunto:

“Io non ho più lavorato con loro. Diciamo che è stata una scelta reciproca, eravamo corpi molto estranei. Il mio organismo espressivo, la mia provenienza artistica non aveva niente a che fare con quel mondo lì. C’era una distanza di visione. “Al funerale di Losito non ci sono stata perché ero in tournée altrimenti ci sarei andata. Con lui avevo un buon rapporto, non un grande rapporto perché era molto silenzioso. Ci conoscevamo da anni, come conoscevo gli altri. Ci lavoravo ma non li frequentavo. Nella loro villa ci sono stata due volte per parlare di lavoro, avevo una relazione professionale diversa, molti personaggi sono stati inventati da Alberto. Io era nata molto prima. Ho visto e pensato ma quello che ho pensato lo tengo per me. Era un mondo fatto di un linguaggio preciso che a me non apparteneva. Detto questo è anche un mondo in cui ho potuto fare anche qualche personaggio che mi ha estremamente divertito. Tripolina de L’Onore e il Rispetto, Annalisa Bottelli de Il Bello delle Donne mi divertivo a farle anche se venivano massacrate dalla critica. A me no fortunatamente. Mi assegnavano ruoli da attrice, tutto quello ruotava intorno sentivo che non mi apparteneva”.

A quali altri risvolti porterà l’AresGate? Quanti e quali altri volti noti dello spettacolo sono coinvolti in questo vero e proprio caso mediatico? Il mistero si infittisce…

Maria Rita Gagliardi