Chi l’ha visto? Anticipazioni 23 settembre 2020: di quali casi si tratterà?

Stasera mercoledì 23 settembre, in prima serata su Rai 3, andrà in onda il programma Chi l’ha visto, che aiuta a ritrovare le persone scomparse.

Nel corso degli anni sono stati trattati molti casi, alcuni risolti, altri archiaviati che non hanno portato ai risultati sperati.

Resta il fatto, però, che far girare annunci e foto, sia di grande utilità per le famiglie per avere qualche possibilità per ritrovare i loro cari.

Nel corso degli anni, infatti, sono state molte le persone che hanno fatto delle segnalazioni, molte delle quali si sono rivelate assolutamente veritiere.

Anche quest’edizione sarà presentata da Federica Sciarelli, che cercherà di fare chiarezza nei misteri dei casi irrisolti.

Chi l’ha visto: anticipazioni

La puntata di stasera sarà incentrata soprattutto sul caso di Luigi Celentano, detto anche Gigino Wifi.

L’uomo è scomparso da più di tre anni, ma secondo determinate fonti sarebbe ancora vivo e stasera qualcuno potrebbe fare qualche rivelazione importante.

Si parlerà anche di Agata, una giovane ragazza di 21 anni, scomparsa nel nulla.

Il mistero si infittisce, visto che la sua pensione continua ad essere ritirata, qualcuno dovrà pur farlo, ma finora non ci sono state risposte certe, forse stasera qualcuno proverà a risolvere il misterioso enigma.

Il programma si pone anche a disposizione delle persone che hanno bisogno di aiuto per ritrovare una persona cara scomparsa.