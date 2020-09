Disconnessi on the road: chi sono i protagonisti del programma di Italia 1?

Stasera, mercoledì 23 settembre 2020, andrà in onda in seconda serata su italia 1: Disconnessi on the road.

Si tratta di un programma molto simile ad un reality show di viaggi, condotto da : Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Silvia Salemi.

Disconnessi on the road: di che si tratta

Il programma verrà trasmesso a partire da oggi ed avrà un format molto interessante, soprattutto per gli amanti dei viaggi.

I tre ragazzi partiranno su una sorta di furgoncino e toccheranno città e paesi bellissimi e fuori dal turismo di massa.

Come accennato da TGCOM24, alcune delle tappe saranno le seguenti: le Cascate di Montegelato nel Lazio, la Val Trebbia e le Grotte di Rescia in Lombardia, le Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania.

Le puntate saranno 5 in totale e lo sponsor ufficiale del reality sarà la famosa birra Corona.

Chi sono i protagonisti del programma?

I tre ragazzi protagonisti del programma, sono reduci da vari reality televisivi.

Paolo Ciavarro, classe 1991, è figlio d’arte, suo padre è l’attore Massimo Ciavarro e sua madre è l’attrice Eleonora Giorgi.

Nel 2016 è entrato a far parte del programma tv: Forum e in seguito ha anche fatto parte del cast di Amici.

Nel 2020 si è classificato secondo alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Paola Di Benedetto.

Quest’ultima è una modella, che si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver interpretato Madre Natura, in Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

In seguito ha partecipato alle tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e dopo vari programmi nel ruolo di opinionista ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è una modella e influencer, di origini iraniane.

Dopo aver partecipato al reality Pechino Express, nel 2018 diventa una concorrente del Grande Fratello Vip, dove conosce e si fidanza con Francesco Monte, ma la storia durerà soltanto qualche mese.