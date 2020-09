Fulmine cade a terra durante la partita degli juniores: molti ragazzini colpiti, uno perde conoscenza

Una violentissima scarica elettrica si è abbattuta su un campo da calcio nel corso del match, almeno 13 giovani calciatori sono stati colpiti dalla scarica

Una tranquilla partita di calcio tra ragazzi di 15-16 anni si è trasformata in un incubo a causa di un inaspettato evento meteorologico. Un fulmine si è infatti abbattuto all’improvviso sul campo di calcio nel corso del match disputato nella serata di martedì ad Abtwil, nel canton San Gallo, in Svizzera, e colpendo anche i giovani che in quel momento stavano giocando. Secondo la ricostruzione dei fatti la scarica elettrica si sarebbe abbattuta contro un palo di una delle porte andando poi a diffondersi a terra per decine di metri e, dunque, raggiungendo anche i ragazzini molti dei quali sono caduti a terra. Almeno tredici, secondo quanto riferito dai soccorritori, intervenuti sul posto in una manciata di minuti con sei ambulanze ed un elisoccorso: uno di loro ha riportato le conseguenze più serie, perdendo i sensi e restando a terra dopo essere stato investito dalla violenza della saetta.

Il fulmine ha colpito la porta di una rete del campo

In quel momento, intorno alle 20.40, gli juniores dell’Abtwil stavano sfidando quelli del Münsterlingen, come confermato da Hanspeter Krüsi, portavoce della polizia cantonale di San Gallo. Il ragazzino rimasto ferito più seriamente è stato trasportato in ospedale con la Rega ma i soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo anche sul posto per curare gli altri giovani, in seguito portati in ospedale per accertamenti e per rimanere in osservazione. Anche diverse pattuglie della polizia cantonale sono intervenute per avviare le indagini, ora condotte di concerto con la procura cantonale. Una squadra di assistenza psicologica ha lavorato insieme ai soccorritori per tranquillizzare i ragazzi ed evitare il rischio di attacchi di panico. Nelle prossime ore verrà fatta chiarezza sull’esatta dinamica dell’episodio.