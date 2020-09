La storia di Teodosio Losito, produttore televisivo morto suicida: il mistero al GF vip?

Teodosio Losito, è stato un produttore e sceneggiatore italiano, nato a Milano il 17 aprile del 1965.

Tra i suoi lavori più importanti, ricordiamo Il bello delle donne nel 2001 e L’ onore e il rispetto 5.

L’uomo è stato trovato morto nella sua casa di Roma, l’8 gennaio del 2019.

L’ipotesi più probabile è sempre stata quella del suicidio, anche se agli occhi degli altri, Teodosio non aveva nessuna motivazione apparente per compiere un gesto così drastico.

Eppure a confermare quest’ipotesi, sono stati due concorrenti del Grande Fratello Vip, che durante la notte si sono lasciati andare a delle confessioni che hanno lasciato basiti la maggior parte dei telespettatori.

Teodosio Losito: il segreto di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Dopo la fine della diretta di lunedì, andata in onda come sempre in prima serata su Canale 5, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, si sono lasciati andare a delle confessioni inquietanti e oscure.

Stando a quello che è venuto fuori dai loro dialoghi bisbigliati, entrambi avrebbero fatto parte per anni di una setta satanica.

Come riporta il sito di notizie: Trash Italiano, le parole di Adua sarebbero state le seguenti:

“Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo, vero? Mi stavo inguaiando a stare insieme a loro.

C’è stato un momento in cui ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti; mi dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi, certe cose hanno devastato entrambi”.

Poi cercando di non farsi sentire dalle costanti telecamere, ha aggiunto:

“Io se rimanevo facevo la sua fine. Lui è morto il 9 gennaio, il Natale prima mi accompagnò lui all’aeroporto, mi disse che aveva bisogno di calore umano, non me lo dimenticherò mai.”

Ne hanno parlato anche a Pomeriggio 5

Anche Barbara D’Urso, ieri a Pomeriggio 5, ha rivelato di essere a conoscenza degli eventi, in quanto un altro personaggio le avrebbe confessato la stessa storia.

Ovviamente la presentatrice si è ben guardata dal fare nomi e cognomi, ma durante la puntata, le sono arrivati anche parecchi messaggi di personaggio dello spettacolo coinvolti nella vicenda.

Non ci resta che aspettare il seguito degli eventi.