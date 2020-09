Muore a 60 anni Joseph Michael Laurinaitis, aka Road Warrior Animal, icona del Wrestling – VIDEO

Era un’icona del Wrestling.

Joseph Michael Laurinaitis, meglio conosciuto come Road Warrior Animal, è morto all’età di 60 anni.

Nato e morto a Philadelphia, il wrestler aveva ottenuto una importante popolarità durante gli anni novanta.

Legato a filo doppio con il collega e amico (conosciuto negli anni ’80 a Chicago) Michael Hegstrand, meglio conosciuto come Road Warrior Hawk, ha formato con lui il tag-team noto come Road Warriors (o Legion of Doom).

Nell’aprile del 2011 i due sono stati inseriti nella Hall of Fame della WWE.