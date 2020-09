AresGate, Adua Del Vesco: “Ho paura, non voglio lottare da sola”- Lorenzo Crespi sull’attrice: “Potrebbe essere in pericolo”

Mentre Adua Del Vesco, in seguito alle dichiarazioni rilasciate nella Casa del “Grande Fratello Vip” sull'”AresGate”, dichiara di temere per la propria incolumità, Lorenzo Crespi svela nuovi retroscena sull’agenzia di produzione.

Nuovi elementi vanno ad aggiungersi all’intricata vicenda relativa alla Ares, l’agenzia di produzione della quale in passato facevano parte Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attuali concorrenti del “Grande Fratello Vip”. In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Adua insieme all’ex compagno Massimiliano, nella Casa più spiata d’Italia (ve ne abbiamo parlato qui), la giovane attrice, in un nuovo confronto con Morra, ha asserito di temere per la propria incolumità:

“Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria. Io ho paura, a lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone. Noi non avevamo libertà”.

Morra, dal canto suo, ha cercato di dare sostegno alla ragazza, dicendosi pronto a fare di tutto affinchè la verità sull’intera vicenda venga a galla:

“Non ho nulla da temere. Dirò quello che voglio, cioè la verità. L’ho detto che abbiamo vissuto in un ambiente orribile”.

Lorenzo Crespi: “Adua deve essere messa sotto protezione”

Anche Lorenzo Crespi, che in passato ha lavorato per l’Ares, teme che Adua possa essere in pericolo. L’attore, attraverso il suo profilo Instagram, ha confermato quanto raccontato dalla collega nella Casa, raccontando di essere a conoscenza del sistema corrotto della Ares da tempo:

“La storia di Adua è una storia triste, orrenda, vera, che inizia verso la fine degli anni ’80, inizio anni ’90, coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici… l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal GF VIP venga messa subito sotto protezione, perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti colori ma era coperto dalla solita famiglia… la sua produzione era una lavatrice”.

Maria Rita Gagliardi