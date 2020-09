Commissione Europea, nuovo patto su migrazione e asilo: come funzionano i nuovi meccanismi?

La Commissione Europea ha presentato oggi il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo per i Paesi membri dell’Ue: come funzionano i nuovi meccanismi.

Da circa cinque anni si discuteva della necessità di presentare un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo politico in Europa. Quest’oggi finalmente la Commissione Europea ha presentato il nuovo documento programmatico con il quale, ha dichiarato la presidente Ursula Von der Leyen, si cercherà di ristabilire la fiducia tra i Paesi membri e quella dei cittadini nei confronti della capacità di gestione del fenomeno migratorio da parte dell’Europa.

Il principale cambiamento, secondo quanto riferito dalla Von der Leyen, è di prospettiva: “non è più in questione la possibilità di supportare la politica migratoria comune o meno, ma di come farlo”. Insomma tutti gli Stati membri dell’Ue hanno l’obbligo di garantire la solidarietà nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo. Per facilitare questo compito verranno effettuati dei controlli più serrati alle frontiere, con un vero e proprio screening che porterà alla decisione sulla concessione o meno dell’asilo. La decisione dovrà essere presa entro 12 settimane. I confini saranno controllati con maggiore efficacia e tutti i Paesi avranno l’obbligo di aiutare quelli che si trovano ai confini e sono di conseguenza sotto maggiore pressione.

Patto su migrazione e asilo: come funzionano i nuovi meccanismi

I cambiamenti sostanziali di questo nuovo patto sulla migrazione e l’asilo sono tre. Vediamoli dunque nel dettaglio per capire come funzioneranno i nuovi meccanismi di accoglienza e gestione della migrazione in Europa: