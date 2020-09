Precipitano giù da una scogliera mentre l’amico faceva la foto: un nuovo scatto fatale

Daniel Mee e Jayden Dolman stavano posando abbracciati per una foto quando hanno perso l’equilibrio precipitando verso la morte. Il terzo amico ha dovuto essere immobilizzato dopo essere entrato in uno stato di shock

Tragedia ad Alicante, dove due amici inglesi, Daniel Mee di 25 anni e Jayden Dolman di 20, sono morti precipitando giù da una scogliera alta circa 10 metri. I due ragazzi stavano posando a bordo della ringhiera mentre il terzo amico, Lewis Higgins, stava scattando una foto.

Un poliziotto li aveva avvisati di fare attenzione

I tre amici erano volati ad Alicante per una vacanza a luglio. Stavano trascorrendo la loro terza notte di vacanza in Spagna: avevano bevuto un po’ di alcolici e stavano camminando sul lungomare di Punta Prima, a Orihuela Costa, quando verso le 19.15 è avvenuto il tragico incidente.

Forse complice l’alcool o semplicemente la disattenzione, mentre i due amici posavano per la foto hanno perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto abbracciati sotto gli occhi attoniti dell’amico che scattava la foto. Il terzo amico, Lewis Higgins, è rimasto totalmente sotto shock e ha avuto un forte attacco di panico dopo aver assistito alla scena, al punto che lo hanno dovuto immobilizzare. Daniel ha subito ferite alla testa ed è morto sul colpo dopo lo schianto con la spiaggia, mentre Jayden è stato portato in ospedale su un’ aero ambulanza ma è morto in seguito.

Poco prima che la tragedia accadesse un poliziotto aveva avvertito il trio, ammonendoli di fare attenzione dato che erano a bordo della scogliera. Lewis ha assistito all’incidente insieme a un ufficiale di polizia della Guardia Civile fuori servizio sulla spiaggia sottostante. Ha detto che “entrambi i corpi erano fianco a fianco” e le loro proprietà personali erano sparse per la scena.

