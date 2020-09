Grande Fratello Vip, ritorna Flavia Vento? L’ipotesi e l’idea dei cani nella Casa

Secondo “Libero”, Flavia Vento, che ha abbandonato il “Grande Fratello Vip” 24 ore dopo il suo ingresso, potrebbe tornare nella Casa insieme ai suoi sette cani.

Mentre sul Web impazza l’“AresGate” (qui tutti i dettagli della vicenda emersi fino ad ora), “Libero” lancia una nuova indiscrezione, relativa al “Grande Fratello Vip” ed uno dei suoi ex concorrenti: Flavia Vento potrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl, nota per avere sempre abbandonato i reality show ai quali ha partecipato, aveva abbandonato la Casa poichè soffriva la mancanza dei suoi sette cani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la produzione, forse desiderosa di non rinunciare al potenziale trash della soubrette, avrebbe optato per una soluzione last minute: farla rientrare in Casa insieme ai suoi amici a quattro zampe. A tal proposito, sulla versione online del quotidiano si legge:

“Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip 5. Colpo di scena. Dopo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa). Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di un clamoroso precedente, mai accaduto prima. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l’ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa. Lei, lo ricordiamo, detiene il guinnes dell’uscita dai reality”.

Grande Fratello Vip: nuovi ingressi nella Casa?

Oltre a Flavio, la Casa, in seguito alla squalifica di Fausto Leali per razzismo, potrebbe accogliere altri inquilini. Alfonso Signorini, conduttore del programma, su Instagram ha dichiarato:

“Ci saranno nuovi ingressi oltre Paolo Brosio, che purtroppo sta facendo ancora degli accertamenti in ospedale. Antonio Razzi al posto di Fausto Leali? Direi di no, perché mi piacerebbe scendere un attimo sul range anagrafico. Al posto di Razzi mi piacerebbe Raz Degan, se proprio devo scegliere”.

Chi entrerà nella Casa? Lo scopriremo venerdì sera, durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi