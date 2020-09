Mamma 26enne scopre di essere malata terminale dopo aver partorito il secondo figlio e stila una lista di desideri

Una giovane mamma ha scoperto di essere una malata terminale di cancro dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. Adesso punta a realizzare i suoi desideri.

Lo scorso gennaio per Rebecca Broughton doveva essere uno dei periodi più felici della vita. Dopo 9 mesi di gravidanza, infatti, ha dato alla luce a Rory, il suo secondo bambino. Il parto è andato per il meglio ed il bambino è in perfetta salute. Tre settimane prima del parto, però, la donna ha fatto un controllo al seno, per controllare che non avesse sviluppato tumori. Durante il controllo è stata scoperta una massa insolita ed è stato effettuato un esame di controllo per capire se si trattava di un tumore benigno o maligno.

Leggi anche ->Finse che la figlia avesse il cancro e la lasciò morire di fame: incastrata dalla Polizia la mamma killer

Purtroppo l’esame ha confermato che si trattava di un carcinoma e che era necessaria una mastectomia. Subito dopo il parto, dunque, Rebecca è stata portata in sala operatoria per la rimozione della massa tumorale. Anche in questo caso l’operazione è andata per il meglio, ma successivi controlli hanno permesso di riscontare problematiche ulteriori: il cancro è giunto ai polmoni ed è in una fase terminale. Con le terapie alla donna è stata data un’aspettativa di vita di 2 anni, ma lei crede e spera di poter sopravvivere almeno per 4.

Leggi anche ->Gli attacchi di panico erano in realtà sintomi di un tumore al cervello che cresceva da 20 anni: la storia di Catherine

Mamma scopre che sta per morire e stila una lista di desideri

Una volta scoperto che non sarebbe guarita dalla malattia, Rebecca ha deciso di stilare una lista di desideri da realizzare prima che sia giunto il suo momento. Quello principale è di vedere il figlio andare al primo giorno di scuola, tra quattro anni. Gli altri sono piccoli piaceri, come portare i figli a Disneyland, o dormire una notte in spiaggia. Il marito, gli amici ed i parenti hanno quindi organizzato online una raccolta fondi per aiutarla a realizzare i suoi desideri.

Intervistata dai media britannici proprio sulla lista desideri, Rebecca ha detto: “Voglio vedere Rory andare a scuola per la prima volta e mi piacerebbe festeggiare i 30 anni. Questi sono i miei obiettivi”. Per quanto riguarda i sogni da realizzare, invece, la donna spiega: “Vorrei portare i ragazzi a Disneyland, vorrei vedere l’aurora boreale per questo spero di poter andare in Lapponia. Vorrei infine andare in luna di miele con mio marito visto che l’abbiamo rimandata perché ero incinta di 8 mesi di Joseph”.