Stasera in tv su Rai 3, La truffa dei Logan: trama, cast e curiosità

La truffa dei Logan, è un film di genere commedia del 2017, diretto da Steven Soderbergh.

Il film andrà in onda stasera, giovedì 24 settembre 2020, in prima serata su Rai 3.

La truffa dei Logan: trama

Dopo il licenziamento presso la Charlotte Motor Speedway, dove lavorava come operaio, Jimmy Logan si sente affranto e spossato.

Ma le cattive notizie non sono finite qui, infatti nello stesso giorno, l’ uomo scopre anche che la sua ex moglie Bobbie Jo, si trasferirà in un’altra città con il suo nuovo marito e la loro bambina.

Questo comporta per Jimmy, l’impossibilità di vedere sua figlia regolarmente.

Tutti questi problemi, fanno scattare nell’uomo, la voglia di organizzare una rapina per potersi riscattare.

Trova in suo fratello Clyde un complice.

Il piano è semplice, il colpo sarà effettuato alla Speedway, sfruttando la conoscenza approfondita del posto da parte di Logan.

Il piano perfetto

Logan e Clyde, riescono a reclutare anche altri complici utili per la loro rapina: Mellie, la loro sorella, Joe Bang, un rapinatore ancora in carcere e i suoi due fratelli Fish e Sam.

Per riuscire a far evadere Joe dal carcere prima del previsto, Clyde si fa sbattere dentro intenzionalmente.

La rapina deve essere compiuta nel più breve tempo possibile, poiché a causa di alcuni lavori all’interno dell’azienda, alcuni sistemi di allarme sono stati disattivati, facilitando dunque il loro intento.

Mellie, Logan, Sam e Fish, si impegnano per organizzare il colpo al meglio, studiando anche un piano d’attacco efficace.

Casualmente si scopre che i lavori finiranno anticipatamente, dunque la rapina dovrà essere svolta prima che si concludano.

Intanto Clyde e Joe, grazie ad un piano ben organizzato, riescono a fuggire dal carcere e con Mellie che li aspettava fuori, si recano allo Speedway, per compiere finalmente il colpo.

La rapina

I ragazzi si recano dentro, dove sono collegati i tubi da cui passano i soldi e riescono a spostare tutto il denaro in grandi sacchi neri.

Prima che la polizia possa scoprirli, riescono a fuggire in tempo e Joe e Clyde ritornano in carcere, per crearsi un alibi nel caso in cui fossero stati accusati.

Logan, invece, si reca al concorso di sua figlia, anche lui per lo stesso motivo.

Il film termina con la vittoria dei rapinatori, che grazie ai soldi rubati sono riusciti a cambiare le loro vite.

La truffa dei Logan: curiosità

Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 18 agosto 2017.

Mentre in Italia, è uscito il 31 maggio del 2018.

Il cast

Channing Tatum: Jimmy Logan

Daniel Craig: Joe Bang

Adam Driver: Clyde Logan

Katie Holmes: Bobbie Jo

Riley Keough: Mellie Logan

Brian Gleeson: Sam Bang

Jack Quaid: Fish Bang