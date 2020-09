Gabriel Garko fa coming out durante la puntata del Grande Fratello VIP e la fa finita col “segreto di Pulcinella”

Non sarà necessario più parlare di voci, fare ipotesi.

Gabriel Garko ha fatto questa sera – durante il live del Grande Fratello VIP – coming out.

E, in qualche modo, con un post pubblicato su Instagram nel pomeriggio, aveva preannunciato che sarebbe giunto un annuncio davvero importante.

Ma in pochi avevano pensato che sarebbe arrivato il coming out, dopo anni di voci e dicerie.

E così, finalmente, Gabriel Garko ha deciso di farla finita con il “segreto di Pulcinella”.

E’ stato lo stesso attore a dichiararlo, parlando con Alfonso Signorini:

“Siamo nel 2020, quella cosa che viene chiamato ‘il segreto di Pulcinella’ non andrebbe neanche discussa. Tu Alfonso lo sai meglio di me”.

In precedenza, nella casa, si era rivolto Adua Del Vesco, attrice ed inquilina della casa del Grande Fatello VIP, nonché ex collega di Garko ne ‘L’onore e il rispetto’ e presunta fiamma dell’attore:

“Rosalinda (questo il vero nome dell’attrice messinese: Rosalinda Cannavò, ndr), tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? […] Alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non tu le sapessi, ma perché sto per farlo qui ed ora. Noi insieme abbiamo vissuto una bellissima favola. Bella, ma una favola. […] Non ci siamo divertiti. Devi ritrovare la bambina che c’è dentro di te. Io l’ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me ed il momento in cui l’avevo abbandonato. […] Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia? Là ho iniziato a dire la mia vera età e da lì il bambino dentro di me ha ripreso a vivere. Ora non riesco a trovare una maschera che mi sta bene”.

Il discorso è quindi proseguito, fino al coming out:

“Sì Adua, abbiamo vissuto una bella favola, ma favola rimane. Ora mi sento libero e voglio vivere la mia vita con te come amica, come siamo sempre stati. Ora di favola ne esiste un’altra, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.