Ultima ora: Raffaele Fitto è risultato positivo al coronavirus

Il candidato a governatore per la Puglia sconfitto da Michele Emiliano ha pubblicato su Facebook l’annuncio nel quale dichiara di essere positivo al coronavirus insieme a sua moglie

Raffaele Fitto è positivo al coronavirus: la notizia, diffusa da lui stesso, arriva attraverso un post facebook pubblicato dalla sua pagina ufficiale. Mercoledì scorso si era già a conoscenza del fatto che uno dei suoi collaboratori fosse risultato positivo al tampone per il covid-19, ragion per cui sia Fitto che il suo staff si sono sottoposti al test per individuare la presenza del virus, test che ha dato esito positivo.

“Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi.

Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie”, si legge nel post scritto dall’eurodeputato per Fratelli d’Italia, che si conclude con una frecciatina “P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!”.

