Serie A, dove vedere la seconda giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Sabato 26 settembre alle 15 scatta la seconda giornata di Serie A con l’incontro fra Torino e Atalanta. Domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma il big match fra i giallorossi e la Juventus nove volte di fila campione d’Italia.

Nel primo pomeriggio di sabato al via la seconda giornata con l’incontro fra il Toro di Giampaolo e l’Atalanta di Gasperini. Per i bergamaschi è l’esordio stagionale (dovranno recuperare il match contro la Lazio il 30 settembre), mentre i granata sono stati sconfitti per 1-0 a Firenze nella prima giornata. Nella giornata di sabato si disputeranno altri tre incontri: alle ore 18 Sampdoria-Benevento e Cagliari-Lazio, mentre alle 20.45 esordio stagionale per l’Inter di Antonio Conte che a San Siro aspetta la Fiorentina.

Folto programma anche per la giornata di domenica 27 settembre. Alle 12.30 prima assoluta in Serie A per lo Spezia che ospita l’Udinese. Alle 15 l’Hellas Verona aspetta l’Udinese, mentre il Napoli ospita il Genoa. Per i partenopei l’occasione ghiotta di restare a punteggio pieno dopo l’ottimo successo di domenica scorsa a Parma (0-2). Alle 18 il Milan, fresco di passaggio al playoff dei preliminari di Europa League (vittoria per 3-2 contro il Bodo-Glimt), va in trasferta a Crotone. I rossoneri saranno privi di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Covid nella giornata di giovedì.

Il big di match di giornata ci sarà domenica sera alle 20.45 con l’attesissima sfida fra Roma e Juventus. I bianconeri hanno incantato nella prima giornata, sconfiggendo per 3-0 la Sampdoria. I giallorossi, invece, hanno pareggiato 0-0 a Verona, ma in settimana si sono visti togliere in classifica il punto conquistato dal Giudice Sportivo per un errore (il club giallorosso non ha inserito Diawara nella lista consegnata alla Lega, pensando rientrasse ancora tra i giocatori Under 22).

Lunedì sera il ‘Monday Night’ fra Bologna e Parma chiuderà il programma della seconda giornata di Serie A.

Serie A, ecco dove vedere tutte le partite in TV. Si parte con Torino-Atalanta sabato pomeriggio alle 15

Ecco la programmazione TV completa della seconda giornata di Serie A: