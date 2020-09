Chi è Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova.

Questo pomeriggio, Alena Seredova sarà ospite a “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin e giunto alla terza puntata della sua nuova stagione. La showgirl si racconterà a lungo, parlando soprattutto della sua vita privata e della storia d’amore con Alessandro Nasi, padre della piccola Vivienne Charlotte. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Alessandro Nasi

Biografia e curiosità su Alessandro Nasi

Alessandro Nasi è nato a Torino nel 1974 ed è figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert. Ha una sorella che si chiama Allegra ed i suoi genitori si sono separati pochi anni dopo la sua nascita. Altri fratelli e sorelle sono nati da successive relazioni dei suoi genitori: Giovanni, Livia e William dalla nuova compagna del padre Ellen Dowey e Alberico e Alice dalla parte della madre. Discende dalla famiglia Agnelli ed è cugino di John e Lapo Elkann. È cresciuto a New York ma è tornato in Italia per studiare finanza e amministrazione.

Dopo la laurea, ha cominciato a a lavorare come analista finanziario per alcune società come la Morgan Stanley. Dal 2005 è nel gruppo Fiat come Corporate Business Development a supporto delle attività dei settori del Gruppo dell’Asia Pacific. È inoltre vice presidente della società finanziaria Exor, holding italiana della famiglia Agnelli.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2015 ha conosciuto la showgirl Alena Seredova allo stadio, durante una partita della Juventus, squadra della quale sono entrambi tifosi. Da allora, non si sono più lasciati ed il 19 maggio 2020 sono diventati genitori della piccola Vivienne Charlotte.

Maria Rita Gagliardi