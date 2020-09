Coronavirus, il momento difficile di Silvio Berlusconi a tre giorni dall’84esimo compleanno – VIDEO

Momento difficile per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Recuperatosi dalla polmonite, continua a risultare positivo al coronavirus.

Per questo motivo Berlusconi prosegue la propria quarantena ad Arcore, in un isolamento quasi completo (accanto a lui solo la compagna Marta Fascina).

E, pur non presentando sintomi rilevanti, il Cavaliere sta vivendo un momento difficile dal punto di vista umorale – secondo quanto riportato da Repubblica – a tre giorni dall’84esimo compleanno che (date le contingenze) non potrà celebrare come vorrebbe.

Forza Italia ha diramato una nota circa le condizioni dell’ex premier: “Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa è comunque al lavoro, ha partecipato al summit Ppe. E oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto né desiderato, com’è ovvio, di poter tornare in ospedale”.