Coronavirus, l’allarme dell’OMS: si rischiano due milioni di morti nel mondo? – VIDEO

“Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”: così il direttore per le emergenze dell’oms Micheal Ryan.

Dichiarazioni discretamente allarmanti che lasciano presagire ad un numero di morti in tutto il mondo che potrebbe raddoppiare:

“Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare quella cifra? Il momento di agire è adesso” – ha poi proseguito Ryan, concludendo: “Altrimenti guarderemo a quel numero, e purtroppo ad uno molto più alto”.

Da segnalare inoltre il post di ieri dell’OMS dedicato all’Italia e alla capacità del nostro Paese di reagire dinnanzi all’emergenza coronavirus:

#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 25, 2020