Disastro in azienda: serbatoio rotto, 50mila litri di vino sgorgano fuori. Il video

Ben 50mila litri di vino rosso sono andati persi in un’azienda vinicola spagnola, a causa di un guasto ad un serbatoio. Le immagini sono diventate virali

I dipendenti e i proprietari di una nota azienda vinicola hanno assistito, increduli e sconvolti, ad un vero e proprio disastro filmato in un video divenuto virale sui social. Ben 50mila litri di vino rosso infatti sono letteralmente sgorgati fuori da un serbatoio, andati irrimediabilmente perduti in seguito ad un guasto alla struttura imponente utilizzata per la sua conservazione. Il filmato è incredibile quanto drammatico: si vede l’istante nel quale una enorme quantità di vino comincia a fuoriuscire dal serbatoio finendo a terra ed andando a ricoprire tutta l’area utilizzata per stoccare il prodotto prima di inserirlo nei serbatoi.

Un danno per decine di migliaia di euro

Il disastro è avvenuto in un’azienda vinicola di Villamalea, in Spagna il 25 settembre ed il video è stato riportato da una radio locale e diffuso su Twitter dove è stato ricondiviso migliaia di volte finendo anche su Facebook e Instagram. Una scena straziante proprio perchè i dipendenti presenti non hanno potuto fare niente per interromperne la fuoriuscita e limitare in qualche modo i danni. Un vero e proprio flusso di color rosso rubino del prezioso nettare che nei mesi seguenti sarebbe dovuto finire in case e ristoranti del Paese. Non solo un grandissimo spreco, ma anche un danno per decine di migliaia di euro.