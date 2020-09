Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati: il fatidico “si” pronunciato sul Lago di Como

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati questo pomeriggio, nella splendida cornice del Lago di Como.

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati. La cantante, che ha partecipato all’ultima edizione del “Festival di Sanremo” con il brano “Musica (e il resto scompare)” e il dj e produttore discografico olandese hanno pronunciato il fatidico “si” a Villa Balbiano, sul Lago di Como, dimora circondata da un bellissimo parco che si affaccia direttamente sul lago.

I dettagli delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack

Come si può notare dal primo scatto ufficiale delle nozze, postato direttamente dalla sposa sul suo profilo Instagram, per la cerimonia, Elettra, che ha deciso di avvalersi dell’aiuto del celebre wedding planner Enzo Miccio per l’organizzazione dell’evento, ha indossato un abito a sirena, fatto di pizzo e trasparenze che mette in risalto la sua prorompente bellezza. Si tratta soltanto del primo dei tre abiti che ha scelto per celebrare il suo giorno più bello. Lo sposo, invece, ha optato per un classico abito nero.

Come testimoni di nozze, Elettra ha scelto le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia. La sorella Ginevra non è presente alla nozze, ma ha tenuto ad augurare il meglio alla regine italiana del twerk ed il neo cognato attraverso Instagram. Afrojack, invece, ha deciso di farsi affiancare dal suo migliore amico. Al matrimonio sono presenti circa cento invitati, molti dei quali, come Iconize, sono dei volti molto noti sul Web. A loro, in via precauzionale, gli sposi hanno chiesto di effettuare un test Covid-19 nei giorni precedenti al matrimonio.

Auguri agli sposi!

Maria Rita Gagliardi