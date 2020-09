“Guarda quella pu**ana con la gonna”, tre uomini picchiano una studentessa per strada

Aggredita da tre uomini perchè infastiditi dal modo in cui era vestita.

Sono stati momenti terribili per una studentessa di 22 anni, conosciuta solo come Elizabeth, trattenuta da due uomini e poi presa a pugni da un terzo mentre tornava a casa.

La violenza si è consumata a Strasburgo, in Francia. In un’intervista alla radio France Bleu Alsace, la studentessa 22enne ha affermato che uno degli uomini aveva gridato “guarda quella pu**ana con la gonna”, pochi istanti prima di essere aggredita. In un’immagine pubblicata online si vede la giovane con un occhio ferito.

Elisabeth ha aggiunto che diverse persone hanno assistito all’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ma nessuno ha mosso un dito per aiutarla. La polizia di Strasburgo sta indagando sull’accaduto ed è alla ricerca dei responsabili: lo riporta il quotidiano “Metro”.

Il governo francese condanna fermamente l’accaduto

Nel frattempo, la violenta aggressione ha ricevuto la ferma condanna del governo di Parigi. Il portavoce Gabriel Attal ha dichiarato che in Francia “dobbiamo tutti sentirci liberi di uscire vestiti per strada come vogliamo”.

“Non possiamo accettare che oggi in Francia una donna si senta in pericolo, molestata, minacciata o picchiata a causa di come si veste”, ha poi aggiunto Attal.

Un’aggressione simile si è verificata di recente nella città di Mulhouse, dove un uomo ha aggredito due donne dopo aver detto a una di loro che la loro gonna era “troppo corta”.