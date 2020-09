Grande Fratello Vip, effusioni nella notte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. Lui: “Vorrei baciarti”

Questa notte, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci, all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, sono stati protagonisti di un tenero scambio di effusioni.

Da quando sono entrati nella Casa del “Grande Fratello Vip”, tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci è scattata una sintonia immediata. I due, più volte sono stati protagonisti di sguardi e dolci avvicinamenti e sia nella Casa che fuori si ipotizza che tra di loro possa nascere una storia d’amore. Questa notte, dopo la fine della puntata del reality show in prima serata su Canale 5, l’ex Velino di “Striscia La Notizia” e l’ex moglie di Flavio Briatore hanno avuto un incontro ancor più ravvicinato.

Pierpaolo, infatti, si è infilato nel letto di Elisabetta e vi è rimasto per qualche minuto. La Gregoraci, per nulla infastidita dall’intraprendenza del ragazzo, ha accolto Pierpaolo ed i due hanno parlato per qualche minuto. Pierpaolo non ha fatto mai mistero di provare una forte attrazione nei confronti della showgirl calabrese che, dal canto suo, forse per la presenza di suo figlio Nathan Falco a casa, è sempre sembrata più restia ad abbandonarsi al sentimento che sta nascendo nei confronti dell’ex di Ariadna Romero.

Matilde Brandi a Pierpaolo Petrelli: “Dovresti baciare Elisabetta”

Questa mattina, Pierpaolo ha raccontato a Matilde Brandi, altra coinquilina della Casa, cos’è successo questa notte con Elisabetta: “Mi sono messo nel suoi letto e quando mi ha chiesto a che cosa stavo pensando, le ho risposto che avrei voluto baciarla”.

Matilde, quindi, ha consigliato al ragazzo di tentare il tutto per tutto baciando Elisabetta: “Mi piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Poi va via senza darle spiegazioni. Non devi avere paura. Magari stanotte”

Cosa deciderà di fare Pierpaolo? Arriverà il tanto sospirato bacio?

