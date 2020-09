Nega il coronavirus e va in vacanza senza mascherina. Ora è in terapia intensiva: “Non fate come me” – VIDEO

Un videomessaggio dal proprio letto in terapia intensiva per esortare tutti a prendere seriamente il coronavirus.

Sta facendo il giro del web il video girato da un 29enne che ha contratto il coronavirus a Tenerife. Il suo nome è Chris Grailey, e nel filmato girato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Watford, dove si trova ricoverato, ammette di essere stato “il primo a dire che (il coronavirus) erano tutte ca**ate” e che si è rifiutato di indossare la mascherina nella località turistica spagnola pensando di essere “invincibile”.

Il direttore commerciale, che non aveva patologie pregresse, è ora su un letto d’ospedale, aiutato nella respirazione da una maschera per l’ossigeno. Ha voluto girare un video per dire a tutti i giovani di non ripetere i suoi errori e di prendere sul serio il virus, prima che sia troppo tardi.

“Ora sono in terapia intensiva, in attesa di ricevere ulteriori cure e non so se uscirò di qui – le parole del 29enne riportate anche dal Daily Star Online – Quindi voglio davvero che prendiate sul serio questo messaggio, perché potrebbe succedere a chiunque. Per favore, per favore, fate attenzione”.

“Altro che cospirazione governativa, questa è la vita reale”

Chris rivela di essersi ammalato durante una vacanza alle Isole Canarie la scorsa settimana. “Ho perso il gusto, l’odore, ho sudato freddo”, ha detto. “Il modo in cui mi sono sentito nell’ultima settimana è stato il più vicino all’inferno che abbia mai visto”.

“Non riesco a respirare, camminare, muovermi. Mi sento come uno zombie. Sto assumendo quattro diversi antibiotici, steroidi, ossigeno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ho più buchi nel braccio di un drogato – afferma Chris – Il motivo per cui vi sto mostrando tutto questo è perché sono stato il primo a dire che era solo una brutta influenza, una cospirazione governativa e bla bla bla. Sbagliato! Questo è reale, è la vita reale che mi sta uccidendo”.