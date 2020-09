Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 27 settembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 27 settembre 2020.

Questa sera, in prima serata su Rai3, torna “Che tempo che fa”. Lo storico programma, condotto da Fabio Fazio, dopo lo sbarco su Rai 1 e Rai 2 torna sulla terza rete della Rai, rete che ha dato i natali alla sua programmazione e lo fa con una veste del tutto nuova.

La trasmissione, infatti, cambierà quasi completamente struttura. Saranno eliminate, ad esempio, le interviste fatte singolarmente agli ospiti di ogni puntata per dare spazio a blocchi dedicati a vari argomenti affrontati da una serie di ospiti dentro la questione di cui si sta parlando. Il programma, inoltre, potrà contare sulla presenza fissa di Luciana Littizzetto, storico volto dello show insieme a Fazio, Roberto Saviano ed Enrico Brignano.

Confermati, poi, al tavolo Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, insieme a Filippa Lagerback che introdurrà come sempre argomenti ed ospiti. Ospiti della prima puntata di “Che tempo che fa” saranno Master KG e Nomcedo Zikode, protagonisti del tormentone estivo “Jerusalema”.

Per lo spazio dedicato alla politica, Fazio ospiterà in studio il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio in collegamento. L’esponente del Movimento 5 Stelle commenterà, in diretta, i risultati delle ultime elezioni regionali. Tonerà, poi, in studio, una presenza ormai fissa del programma, il Professor Roberto Burioni per parlare della situazione attuale rispetto all’epidemia da Covid-19.

Appuntamento a questa sera, in prima serata su Rai3, con la prima puntata di “Che tempo che fa”.

Maria Rita Gagliardi