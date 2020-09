Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 27 settembre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 27 settembre 2020.

Terzo appuntamento con la nuova stagione di “Domenica In”. Anche questo pomeriggio Mara Venier sarà la padrona di casa del salotto domenicale in onda su Raiuno, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizi”. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti della puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 settembre 2020

La puntata inizierà con una delle artisti più amate del panorama musicale italiano: Emma Marrone. La cantante, attuale giudice di “X Factor”, si racconterà a cuore aperto e presenterà il suo ultimo singolo “Latina”. Si passerà, poi, alla grande fiction targata Rai con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che questa sera, in prima serata su Raiuno, debutteranno con la terza stagione de “L’allieva”. Rita Dalla Chiesa, in una lunga intervista, ricorderà il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia e su cui Rita ha scritto un libro. La parte dedicata alle interviste si chiuderà con Massimo Lopez che, per la prima volta, parlerà del rapporto con sua madre.

Spazio, infine, al talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. In studio, per parlare del programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci, ci saranno Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. In collegamento due protagonisti dello show, ossia Paolo Conticini ed Alessandra Mussolini.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con la terza puntata della nuova stagione di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi