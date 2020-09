Chi è Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale: biografia e curiosità

Cenni biografici su Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata della terza stagione de “L’allieva”, fiction che vede protagonisti i due attori Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi che questo pomeriggio saranno ospiti a “Domenica In”. Lino, lo scorso 18 luglio, è convolato a nozze con Antonella Liuzzi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi è originaria di Noci, in provincia di Bari ed è figlia di Pietro Luzzi, ex senatore del Popolo della Libertà che ha anche ricoperto la carica di sindaco di Noci per due mandati. Antonella ha studiato e si è laureata in Economia per l’Arte, la Cultura e la Comunicazione alla Bocconi di Milano. Inoltre, ha conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale presso l’Università di Roma Tre . Dopo un’esperienza ad Hong Kong e Taiwan, è tornata a lavorare nel capoluogo meneghino. Ha collaborato con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. Attualmente, lavora come project manager della SDA School of Management della Bocconi ed è anche socia e presidente del consiglio di amministrazione di GreenBlu, società che si occupa della gestione di strutture alberghiere.

Per quanto riguarda la vita privata, il 18 luglio 2010 ha sposato l’attore Lino Guanciale. I due si sono conosciuti alla Bocconi e si sono fidanzati ufficialmente dopo la fine della relazione di Guanciale con la collega Antonietta Bello. Il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto al Campidoglio ed è stato reso noto attraverso uno scatto postato sul profilo Instagram di Lino.

Maria Rita Gagliardi