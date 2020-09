Kate Middleton, una mano sulla pancia e i fan pensano ad un nuovo royal baby

Basta una mano sulla pancia per far gridare al nuovo royal baby.

Alcune nuove foto in cui Kate Middleton mette le mani sulla sua pancia fanno scatenare i fan della Famiglia Reale.

Le foto sono state scattate alcuni giorni or sono e vedono la duchessa di Cambridge, assieme al principe William e ai loro tre figli, stati ritratti con Sir David Attenborough nei giardini di Kensington Palace.

Le foto sono state scattate all’inizio di questa settimana in occasione della proiezione all’aperto dell’ultimo film del 94enne divulgatore scientifico (intitolato ‘David Attenborough: A Life On Our Planet’, in cui sir Attenborough testimonia in prima persona la distruzione dell’ambiente ed espone alcune idee su come gli esseri umani possono ancora rimediare).

Ma torniamo al presunto quarto nuovo royal baby (dopo il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis):

su Twitter in tanti fanno illazioni circa la possibilità che la 38enne offra ai sudditi un nuovo pargolo (i più spererebbero in una femminuccia, per equilibrare i numeri in famiglia), ma c’è chi invece fa notare come possa essere stata una semplice reazione della duchessa a qualcosa di divertente.

D’altra parte, gli osservatori hanno fatto notare che la Middleton si tiene sempre la pancia quando trova qualcosa di divertente.