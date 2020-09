Scomparso nel nulla da 4 giorni: si cerca uno studente di 20 anni

La famiglia ha chiesto aiuto anche a Chi l’ha Visto per trovare Mouhamed, giovane studente di Torre del Greco uscito di casa mercoledì e mai più rientrato

Sembra scomparso nel nulla e da quattro giorni non si hanno più sue notizie. Un giovane studente di Torre del Greco è sparito da mercoledì scorso, quando è uscito dalla sua casa di via De Gasperi dove abita con i genitori e da quel momento nessuno lo ha più visto. Mouhamed, questo il nome del 20enne, si fa chiamare Simone e prima di lasciare l’abitazione avrebbe detto ai genitori che si stava recando con alcuni amici a mangiare un panino. Non ha utilizzato l’auto, rimasta a casa: si sarebbe dunque allontanato a piedi ma non vedendolo rientrare mamma e papà si sono preoccupati. Dalle 15 del 23 settembre si sono perse le sue tracce e non è raggiungibile nemmeno al cellulare, che al momento risulta spento.

La descrizione del giovane

Per questo motivo la famiglia ha sporto denuncia e lanciato un appello affinchè chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie li possa informare: secondo quanto da loro raccontato il ragazzo, che è alto 1,75 metri, indossava una felpa nera di marca Vans ed uno zaino color bianco della medesima marca, calze bianche con ricami neri, pantaloncini di jeans. Il 20enne ha capelli neri e occhi castani. Anche gli amici, interpellati dai Carabinieri che stanno conducendo le indagini, non sanno nulla e non hanno saputo dire dove potesse trovarsi. Anche la trasmissione Chi l’ha Visto ha iniziato ad occuparsi del caso e può essere contattata qualora qualcuno abbia informazioni; importante, in ogni caso, è mettersi in contatto con le forze dell’ordine per consentire agli agenti di rintracciare il ragazzo.