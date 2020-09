Stravolge il suo aspetto facendosi asportare naso e orecchie: “Voglio sembrare un alieno”

Si è fatto asportare orecchie, naso e tatuare i bulbi oculari e si è fatto ricoprire di piercing e tatuaggi. Un 32enne francese è oggi pronto alla sua nuova vita

Si è spinto all’estremo, stravolgendo completamente il suo corpo per assomigliare ad un alieno. Sembra fantascienza ma è pura realtà quanto Anthony Loffredo ha deciso di fare: il 32enne francese infatti si è sottoposto ad una serie di operazioni per cambiare il suo aspetto, ma si è fatto anche riempire il volto di tatuaggi e pearcing mostrando la sua trasformazione passo passo sulla pagina Instagram “the_black_alien_project”. Soltanto pochi giorni fa l’uomo si è sottoposto all’ultimo intervento, facendosi asportare il naso in una clinica di Barcellona, dicendosi “molto soddisfatto del risultato”. Quello che per molti potrebbe apparire strano, assurdo o addirittura raccapricciante, per Anthony è la realizzazione di un sogno coltivato da tempo, e dopo l’ultima operazione ha scritto sui social, riferendosi al chirurgo che gli ha permesso di raggiungere questo risultato: “Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”.

Il motivo di questa decisione

Da segnalare che in passato l’uomo si è sottoposto anche ad un intervento di asportazione delle orecchie, si è poi fatto tatuare i bulbi oculari, tecnica che prevede l’inserimento in essi di inchiostro e pratica considerata da molti medici estremamente rischiosa. A chi gli chiede la ragione di questo cambiamento, ricordandogli che il suo era il volto di un bel ragazzo, l’uomo-alieno risponde che quella non era la sua vita. In un’intervista rilasciata al quotidiano Midi Libre nel 2017 ha spiegato: “Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo, ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l’Australia. Ora sono felice. Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso”.