Trovata morta a 40 anni Yuko Takeuchi, nota per aver recitato nella versione originale di The Ring – VIDEO

Grande lutto nel mondo del cinema nipponico: è morta a 40 anni Yuko Takeuchi.

La donna è stata trovata senza vita dal marito (ed attore) Taiki Nakabayashi nel loro appartamento di Tokio nella mattina di domenica.

La polizia sta indagando sulle cause della sua morte.

Takeuchi è nota per aver recitato in Ringu, la versione originale di The Ring, ma ha recitato anche nella serie Miss Sherlock.

Takeuchi è stata capace di vincere per tre anni consecutivi il premio come migliore attrice protagonista nei premi assegnati dalla Japanese Acedemy tra il 2004 e il 2007.