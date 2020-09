Boss in incognito: anticipazioni ultima puntata

Stasera, lunedì 28 settembre 2020, andrà in onda l’ultima puntata del: Boss in incognito, su Rai 2 in prima serata.

Il programma, sarà come sempre presentato da Max Giusti.

Ma andiamo a scoprire insieme le anticipazioni della serata.

Boss in incognito: anticipazioni

La puntata di stasera, si svolgerà all’interno delle fabbriche dei parchi acquatici, dove la squadra del programma, sotto mentite spoglie, dovrà scoprire l’atmosfera che regna sul posto di lavoro ed eventualmente le varie problematiche.

Ma l’ultima puntata avrà qualcosa di speciale, perchè anche Max Giusti, nasconderà la sua vera identità per addentrarsi nella fabbrica e scoprire i suoi segreti.

Per tutti quelli che si stanno domandando come faranno a celarsi sotto mentite spoglie, la soluzione è molto semplice.

Il conduttore con la sua troupe, irromperanno in fabbrica con un pretesto, quello di girare un documentario sulla vita lavorativa dopo il Corona virus.

Ovviamente tutto questo accadrà nascondendo la loro vera identità, altrimenti il piano verrebbe ben presto scoperto.

Chi è Max Giusti

Il nome di Max Giusti, è noto alla maggior parte del pubblico italiano.

Nato a Roma, nel 1968, nella sua carriera si è cimentato in molti campi, tra i quali: comico, conduttore, attore e cabarettista.

Intraprende la strada televisiva, fin da giovanissimo, fino ad approdare a Quelli che il calcio, in veste di imitatore, dove ottiene molto successo.

Dopo vari ruoli di attore in diversi film e fiction televisive, nel 2009 viene scelto per presentare “Affari tuoi”, su Rai 1.

In seguito la sua carriera è stata in costante crescita.