Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la seconda giornata

Si è chiusa la seconda giornata della Serie A 2020/2021. Vediamo i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Tanti gol e molto spettacolo nella seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Sono state ben 43 le reti messe a segno in totale nel corso dei 10 incontri disputati fra sabato pomeriggio e lunedì sera. Il turno si è aperto con la netta vittoria dell’Atalanta per 2-4 sul campo del Torino. A nulla è servita la doppietta di Belotti ai granata: la Dea si è imposta con i gol di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon. La Lazio ha vinto a Cagliari grazie alle reti di Lazzari e di Immobile, mentre il Benevento ha rimontato la Sampdoria da 2-0 a 2-3 nel finale di gara.

Il sabato sera si è chiuso con il rocambolesco successo dell’Inter sulla Fiorentina per 4-3. Negli ultimi minuti le reti di Lukaku e D’Ambrosio hanno ribaltato la situazione a favore della squadra allenata da Antonio Conte.

Seconda giornata, l’Inter rimonta la Fiorentina nel finale. Vincono anche Napoli, Milan e Lazio. Pareggio fra Roma e Juventus nel big match di giornata

Nella giornata di domenica, il Sassuolo ha sconfitto nettamente lo Spezia per 1-4, mentre l’Hellas Verona ha vinto al Bentegodi di misura contro l’Udinese, grazie alla rete del neo acquisto Favilli. Il Milan ha espugnato Crotone per 0-2 con Kessié e Brahim Diaz. Il Napoli, invece, ha passeggiato in casa contro il Genoa, vincendo con il punteggio tennistico di 6-0 (doppietta di Lozano e gol di Mertens, Politano, Elmas e Zielinski). Il posticipo domenicale ha visto sfidarsi la Roma e la Juventus allo Stadio Olimpico. Il match è terminato in pareggio: doppietta di Veretout per i giallorossi e doppietta di Cristiano Ronaldo per la squadra bianconera allenata da Andrea Pirlo.

La seconda giornata si è chiusa con il ‘Monday Night’ fra Bologna e Parma. I rossoblù hanno sconfitto nettamente il Parma per 4-1, grazie alla doppietta di Soriano e alle reti di Skov Olsen e Palacio. Gol della bandiera del Parma di Hernani.

Dopo due giornate, a punteggio pieno restano tre squadre, il Milan, il Napoli e il Verona. Mercoledì 30 settembre i 3 recuperi della prima giornata: Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 2a GIORNATA: Torino-Atalanta 2-4; Sampdoria-Benevento 2-3; Cagliari-Lazio 0-2; Inter-Fiorentina 4-3; Spezia-Sassuolo 1-4; Hellas Verona-Udinese 1-0; Crotone-Milan 0-2; Napoli-Genoa 6-0; Roma-Juventus 2-2; Bologna-Parma 4-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 6 Napoli, Milan e Verona; 4 Sassuolo e Juventus; 3 Atalanta*, Lazio*, Inter*, Benevento*, Fiorentina e Genoa; 1 Cagliari e Roma; 0 Udinese*, Bologna*, Parma*, Spezia*, Torino, Sampdoria e Crotone.

* una partita in meno

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 3 Cristiano Ronaldo; 2 Caldirola, Ibrahimovic, Belotti, Castrovilli, Lozano, Mertens, Soriano e Veretout.