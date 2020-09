Donna terrorizzata pubblica il video che immortala il “fantasma” che gira intorno alla casa

Una donna terrorizzata ha pubblicato su Reddit la ripresa delle telecamere a circuito chiuso in cui si vede il “fantasma” che gira intorno alla casa.

Credere o meno ai fantasmi è una questione di fede. Non ci sono infatti prove scientifiche che dimostrino l’esistenza di spiriti o che possano sostenere razionalmente l’idea che l’anima, una volta uscita dal corpo, possa vagare per il mondo come figura eterea. Tuttavia nel mondo sono innumerevoli le persone che credono nell’esistenza dei fantasmi e che quotidianamente vanno alla ricerca di prove.

Leggi anche ->Lezione online con brivido, studente avvista il fantasma di una bimba alle spalle dell’insegnante

Ci crede sicuramente una donna che ha pubblicato su Reddit il video di quello che sembrerebbe un avvistamento sovrannaturale. Il breve filmato è stato tratto dalle telecamere di sicurezza di una fattoria di proprietà della donna e mostra quella che sembra una figura dalle sembianze umane che gira nei pressi della stalla dei cavalli. Ad un tratto si vede anche uno dei cavalli che si dirige verso la figura, come se avesse avvertito la presenza di qualcuno. Appena l’animale giunge in prossimità del presunto fantasma, però, la figura scompare.

Leggi anche ->Ha una relazione con un fantasma e ci ha passato la quarantena. Adesso però teme il tradimento

Fantasma o illusione ottica?

Nella descrizione del video dell’utente Reddit Crazyturtlemama si legge: “Riesci a vedere il fantasma nell’angolo a destra all’inizio del filmato? Anche il cavallo nel mezzo, a sinistra dell’albero, sembra guardare verso di lui”. Qualcuno le suggerisce che potrebbe trattarsi di qualcuno che gira intorno alla sua proprietà, magari con l’intento di rubare qualcosa. Ma questa risponde che vicino la stalla il terreno è sabbioso eppure la mattina successiva non c’erano tracce di scarpe.

A quel punto gli utenti si dividono tra chi crede possa trattarsi davvero di un fantasma e chi invece è scettico per via della qualità scadente del filmato. Tra i fautori della versione paranormale c’è un utente che scrive: “Più guardo il filmato, fotogramma per fotogramma, più mi convinco che si possa trattare di un fantasma. Ad un certo punto, infatti, appare come se fosse traslucido”.