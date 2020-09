Bambina di 10 anni denuncia da sola i genitori per gli abusi sessuali: rinvenuti in casa i video delle violenze

Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nella casa di famiglia all’interno della quale hanno trovato dei video che confermano gli abusi denunciati dalla figlia di 10 anni

Una bambina di 10 anni ha denunciato da sola alla polizia entrambi i genitori per abusi sessuali subiti da quando aveva soli 5 anni. La terribile vicenda è accaduta a Sochi, in Russia, dove la bambina abitava con i genitori nella casa di famiglia.

La bambina si è recata sola in commissariato

Il quotidiano russo KP ha riportato che la bambina “ha sopportato tutto questo abominio fino a quando ha compiuto dieci anni, quando si è resa conto di quanto stava accadendo. Lei stessa è andata dalla polizia”.

Dopo la denuncia le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa di famiglia, all’interno della quale hanno rinvenuto materiale video che testimonia gli abusi subiti dalla vittima, almeno quelli avvenuti negli ultimi due anni. Quando sono arrivate le forze dell’ordine il padre, Andrey K. di 38 anni, è fuggito dalla finestra, ma è stato catturato due giorni dopo. La madre di 37 anni, invece, di cui non si è a conoscenza del nome, ha confessato dopo l’interrogatorio. Entrambi sono attualmente detenuti presso il carcere di Sochi.

La nonna era a conoscenza di tutto

Secondo quanto dichiarato agli agenti, anche la nonna della vittima era a conoscenza dei terribili fatti che avvenivano nella famiglia, ma non ha fatto nulla per impedirlo o per denunciare. La bambina e il fratello disabile sono ora stati presi in affidamento.

Ella Tyukova, un funzionario del comitato investigativo russo, ha detto che è stato aperto un procedimento penale, specificando che “è stata fissata una visita medica forense”.

