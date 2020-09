Genoa, 14 positivi al Coronavirus tra giocatori e staff: la Seria A trema – VIDEO

La Serie A è di nuovo a rischio, nel Genoa tra giocatori e staff 14 sono risultati positivi al Coronavirus, oggi anche i giocatori del Napoli faranno in tampone

Ansia e tensioni nel mondo del calcio, nel gruppo squadra del Genoa 14 persone sono risultate positive al Coronavirus (11 giocatori e 3 componenti dello staff). Il campionato è da poco iniziato e la Serie A è di nuovo a rischio.

L’infettivologo Massimo Galli ha detto: “Stop alla serie A? Sarei cauto a ipotizzare scenari del genere”, pensa addirittura che possa esserci stato un errore di laboratorio. Sinisa Mihajlovic ha invece detto: “E’ un vero e proprio focolaio, non so come faranno a giocare. Una cosa del genere ce la dovevamo aspettare”.

Anche il Napoli è preoccupato dopo la partita con il Genoa, nelle prossime ore dovrebbe chiedere alla Lega di serie A il rinvio della partita di sabato. Domenica sera il Napoli giocherà contro la Juve, si teme anche il rinvio di questo match. Tutti i giocatori del Napoli effettueranno oggi i tamponi, al momento resta fissato l’allenamento previsto. Resto però possibile il rischio di uno stop, anche solo temporaneo.

I giocatori del Genoa non sono i primi ad aver contratto il Coronavirus, anche i giocatori di altre squadre sono risultati positivi nelle scorse settimane. Ad oggi non era però capitato un contagio così diffuso durante una partita di campionato, proprio per questo la Serie A ha paura.

Sara Fonte