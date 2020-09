Musicista più piccolo del mondo si fidanza con la “Kim Kardashian africana” e si candida alle presidenziali

Grand P, il musicista più piccolo del mondo, ha annunciato nelle scorse ore che è intenzionato a concorrere per le elezioni presidenziali in Guinea.

Nelle ultime settimane Gran P, musicista guineano affetto da progeria (rara malattia genetica che influisce tra le altre cose sulla statura), è balzato agli onori della cronaca per aver annunciato il fidanzamento con Eudoxie Yao. La notizia ha suscitato interesse e l’attenzione dei social, poiché la donna è conosciuta e considerata come la “Kim Kardashian africana“. La differenza di stazza fisica tra i due è talmente evidente da balzare agli occhi e da generare l’avvio della macchina del fango.

Sul web gli utenti più velenosi hanno cominciato ad ironizzare sull’aspetto fisico del musicista e a mettere in dubbio che la relazione con la donna sia reale. Secondo gli hater, infatti, Grand P (il cui vero nome è Moussa Sandiana Kaba) ed Eudoxie avrebbero deciso di pubblicizzare la relazione per averne un ritorno mediatico. Entrambi hanno risposto alle cattiverie del web dicendo che le dimensioni e l’aspetto fisico non contano in una relazione, se questa è sorretta da reali sentimenti.

Il musicista Grand P si candida alle elezioni presidenziali della Guinea

Moussa ha deciso di non dare peso al pensiero delle persone e continua a progettare la sua vita futura. Il passo successivo al fidanzamento con la formosa showgirl è stato quello di annunciare la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali. Il musicista l’ha comunicato con una nota sulla quale si legge: “Io dichiaro la mia candidatura per le elezioni presidenziali del 2020. Possa Dio benedire la Guinea”. Immediato il post di supporto di Eudoxie che poco dopo ha postato: “Sarò in Guinea con il mio (futuro) marito Grand P, il futuro presidente della Guinea. Supporterò la sua campagna elettorale”.