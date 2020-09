Zero il folle in prima serata su Canale 5, la scaletta e gli ospiti dell’evento

Stasera, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un evento molto atteso: Zero il Folle, che vede come protagonista, il grande artista: Renato Zero.

Lo show è dedicato per festeggiare i 70 anni anagrafici dell’artista e verranno riproposti 2 concerti, tenuti a gennaio 2020, al Forum di Assago.

Zero il Folle: la scaletta

Il concerto ha registrato il tutto esaurito in quasi ogni tappa d’Italia e si e rivelato uno degli spettacoli più belli del cantautore.

I pezzi in scaletta sono i seguenti:

• Introduzione

• Il mercante di stelle

• Medley: Per non essere così/ Niente trucco stasera/ Artisti/ L’equilibrista

• Mai più da soli

• Viaggia

• Cercami

• Emergenza noia

• Sogni di latta

• Che fretta c’è

• Dimmi chi dorme accanto a me

• Questi anni miei

• La culla è vuota

• Medley: Magari/ Ho dato/ Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò/ La tua idea/ Nei giardini che nessuno sa

• Figli tuoi

• Madame

• Chi

• Via dei Martiri

• Medley: Vivo/ Uomo, no/ Non sparare!/ Il carrozzone

• Ufficio reclami

• Triangolo

• Si sta facendo notte

• Rivoluzione

• Quanto ti amo

• Tutti sospesi

• Quattro passi nel blu

• La vetrina

• Amico assoluto

• Marciapiedi

• Casal de’ Pazzi

• Zero il folle

• Il cielo

• I migliori anni della nostra vita

• Amico

• Più su

Zero il Folle: gli ospiti dell’evento

Nel corso della serata si susseguiranno anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra tutti spicca il nome di Sabrina Ferilli, attrice e donna di spettacolo, da sempre fan del celebre cantautore.

Oltre a lei si alterneranno anche: Giancarlo Giannini, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Alessandro Haber, Monica Guerritore.

Il programma sarà diretto da Roberto Cenci.