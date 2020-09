68enne belga si innamora e sposa un giovane del Gambia: “Mi ha dato 60.000 euro”

Un uomo del Gambia ha finalmente trovato l’amore dopo una serie di relazioni con donne anziane.

In un documentario dell’emittente inglese Channel 4, intitolato “Sex on the Beach”, il gambiano confessa di aver sposato una donna belga di 68 anni.

Nel programma di approfondimento, andato in onda martedì sera, viene illustrato il commercio del turismo sessuale in Gambia, dove le donne britanniche di una certa età si recano in cerca di giovani del posto con cui intrattenere relazioni sessuali.

Alka, 32 anni, ha detto che le “turiste” gli hanno spesso spezzato il cuore, facendo sesso con lui prima di tornare rapidamente nel loro paese.

La donna ha dato al gambiano 60.000 euro: “Con quei soldi ho costruito il nostro nido d’amore”

Durante lo show, il gambiano spiega al giornalista Seyi Rhodes di essere sempre stato alla ricerca di un rapporto stabile.

Parlando della sua attuale fidanzata, Francoise, il giovane rivela di aver già ricevuto da lei la bellezza di 60.000 euro: lo riporta il Daily Star Online.

Alla domanda su cosa le dà in cambio, il gambiano risponde: “Felicità. Sì, lei è la mia donna”. Il 32enne ha utilizzato quei soldi per acquistare un terreno, in modo da poter costruire la casa dei loro sogni.

Alla fine dell’episodio, Francoise e Alka si sposano e coronano il loro sogno d’amore.