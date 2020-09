Collisione in volo tra aerei militari: atterraggio di emergenza in un campo di carote

Un jet è entrato in collisione con un altro velivolo militare durante un rifornimento a mezz’aria. Doppio atterraggio di emergenza e pilota espulso dall’abitacolo

Sono immagini decisamente inconsuete quelle che arrivano da Thermal, località della contea di Riverside in California, che mostrano un aereo militare di grandi dimensioni, utilizzato per i rifornimenti in volo, fermo in un campo di carote a seguito di un atterraggio di emergenza. All’origine dell’incidente, secondo la ricostruzione delle autorità locali, vi sarebbe un presunto contatto o collisione in volo con un altro aereo militare, un jet, nel corso di un rifornimento a mezz’aria. Come sottolineato dalla Marine Corps Air Station Yuma in Arizona, lo scontro riguarderebbe un jet F-35B militare ed un KC-130J tanker, e sarebbe avvenuto intorno alle 16, ora locale, di martedì. Il pilota del jet è stato espulso con successo dall’abitacolo e, come dichiarato dai militari, si troverebbe in ospedale per alcune ferite.

Nell’impatto il jet ha provocato alcuni incendi

Secondo quanto riportato dai media locali, il velivolo militare sarebbe caduto non distante da Salton City, in un area dell’Ocotillo Wells state park e nel momento dell’impatto avrebbe provocato alcuni incendi, spenti poco dopo dai vigili del fuoco dell’Imperial County Fire Department. Il KC-130J, con il suo equipaggio di otto persone, è invece atterrato in un campo di carote, e nessuno a bordo sarebbe rimasto ferito. Il pilota di questo velivolo ha segnalato una perdita di carburante ma fortunatamente non ha dato origine ad incendi. Le autorità sono intervenute chiudendo l’Avenute 59 nel tratto tra Fillmore street e Polk street, la zona nella quale è stato segnalato il fumo e che si trova a poca distanza dall’aeroporto regionale Jacqueline Cochran.