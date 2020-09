Il giocatore fugge negli spogliatoi, Mourinho lo rincorre e lo riporta in campo – VIDEO

Jose Mourinho, si sa, è uno che non le manda a dire ed è spesso protagonista di episodi che fanno discutere.

L’allenatore portoghese è finito ancora una volta al centro dell’attenzione durante il match di ieri tra il suo Tottenham e il Chelsea, ex team dello Special One. La sfida, valida per la Coppa di Lega, è terminata 1-1, con gli Spurs che sono poi riusciti a spuntarla sui Blues ai calci di rigore.

Ad un certo punto del match, quando mancavano circa 15 minuti alla fine, le telecamere di Sky hanno ripreso Mourinho che inseguiva Eric Dier lungo il tunnel degli spogliatoi. In quel momento, con gli Spurs sotto di un gol, Dier ha deciso di portarsi fuori dal campo all’improvviso, senza una motivazione apparente, dato che Mou non l’aveva sostituito.

Dier: “Sono corso in bagno”. Mou: “Gli ho fatto pressione…”

Il coach lusitano, infuriato per il comportamento del suo difensore, ha deciso di rincorrerlo fin dentro il tunnel degli spogliatoi. Dopo circa un minuto, è riemerso prima Dier e subito dopo lo stesso Mourinho, visibilmente scuro in volto.

Subito dopo, gli Spurs hanno pareggiato grazie al gol dell’argentino Eric Lamela.

Come riportato anche dal Daily Star Online, l’enigma è stato svelato dallo stesso Dier a fine partita: il giocatore è dovuto scappare in bagno per una necessità fisiologica. La conferma è poi giunta dallo stesso Mourinho: “Gli ho fatto solo un po’ di pressione per farlo tornare in campo”.