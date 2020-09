Stracchino a rischio Escherichia coli: il comunicato del Ministero della Salute

Come comunicato attraverso il sito ufficiale del Ministero della Salute una serie di 14 forme vendute a peso di formaggio a latte crudo – stracchino è stata richiamata per contaminazione microbiologica. Il richiamo è del 28 settembre, ma è stato comunicato proprio oggi attraverso il sito.

Il prodotto oggetto della segnalazione, è identificato dal marchio di vendita “La casera del Pirondel” e viene venduto al dettaglio tramite lo spaccio aziendale dell’Azienda Agricola Armanni Angelo, nei pressi dello stabilimento in cui avviene la trasformazione del latte, in via del Pero n°24 a Treviolo, in provincia di Bergamo.

Il lotto di produzione è del 16/06/2020 e si riferisce a 14 forme vendute a peso richiamate per via della presenza di Escherichia coli STEC.