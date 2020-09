The life of David Gale è una storia vera? Curiosità sul film del 2003 di Alan Parker

The life of David Gale, è un film di genere drammatico del 2003, diretto da Alan Parker.

Il film andrà in onda stasera, mercoledì 30 settembre, su Iris.

The Life of David Gale: trama

Dopo la condanna a morte per stupro e omicidio di una giovane donna, David Gale è chiamato a rilasciare un’intervista ad uno dei giornali più popolari d’America, per la modica cifra di mezzo milione di dollari.

L’intervista sarà effettuata dalla giovane e famosa giornalista: Bitsey Bloom, scelta per la sua affidabilità e riservatezza a favore delle fonti per le sue notizie.

Inizia così la storia di David Gale.

Da insegnante modello a condannato a morte

Gale è un professore stimato di filosofia all’Università del Texas.

Un giorno si trova a partecipare ad una festa organizzata dall’istituto, dove Berlin, una ragazza appena espulsa dall’università, mette in atto un piano malvagio.

Dopo averlo sedotto ed incoraggiato per un rapporto sessuale violento, il giorno dopo lo denuncia con l’accusa di stupro e l’uomo si ritrova arrestato e dentro un inferno.

A causa di questo e di altri eventi spiacevoli, come il divorzio dalla moglie e l’allontanamento dalla cattedra, Gale precipita in un vortice di alcool e depressione profonda e viene aiutato da Constance, sua amica del cuore, a riprendere in mano la sua vita.

L’accusa di omicidio

Ma quando anche quest’ultima viene trovata morta nella camera da letto, dove la sera prima i due avevano avuto un rapporto sessuale, per Gale sono guai seri.

Viene condannato a morte e la sua vita è sul filo del rasoio.

Ma è veramente lui il colpevole?

The life of David Gale: curiosità

Il film, al di là di quello che potrebbe far pensare il titolo, non è una storia vera.

Nella pellicola cinematografica, il regista invita a riflettere sulla pena di morte, che a volte può rivelarsi totalmente sbagliata e priva di ogni fondamenta.

Il cast

Kevin Spacey: David Gale

Kate Winslet: Bitsey Bloom

Laura Linney : Constance Harraway

Gabriel Mann: Zack Stemmons

Jim Beaver: Duke Grover