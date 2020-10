La madre fa l’amante del marito della figlia mentre lei è in terapia intensiva: ora si sono sposati

Kamylla de Melo stava combattendo fra la vita e la morte in terapia intensiva mentre è stata tradita dalle persone che amava di più, ma ora fortunatamente ha ritrovato l’amore

Una storia dai tratti quasi cinematografici quella accaduta a Kamylla de Melo, una donna brasiliana che è stata tradita dalle persone a lei più vicine nel momento più delicato della sua vita.

Sua madre e il marito hanno iniziato una relazione mentre era in ospedale

Kamylla era in ospedale in terapia intensiva, dove è rimasta all’incirca per 4 mesi. Nonostante le gravi condizioni di Kamylla, che dopo un intervento bariatrico per problemi ormonali ha avuto un ictus, il marito è andato a farle visita solo due volte, mentre la madre nessuna.

La donna è venuta a sapere la sconcertante verità grazie al padre, che andandola a prendere dall’ospedale per riportarla a casa ha dovuto raccontarle tutto: “Ho avuto il dolore peggiore della mia vita. E non era fisico. Senza troppi indugi, mio ​​padre, che aveva già preso mio figlio, ha detto che sua moglie e mio marito avevano una relazione” ha detto Kamylla, che ha aggiunto “ho chiamato mia madre. In maniera nervosa le ho detto che avevo lasciato l’ospedale, che ero viva e alla fine le ho chiesto se fosse vero che lei e mio marito stessero insieme. La sua risposta? Che sì, era vero, e che insieme sono molto felici. Non potevo credere a cosa avevo sentito”.

Come riportato nell’intervista di “No Amazonas è Assim”, oggi la coppia è sposata e, a seguito di un’ordinanza del tribunale, il figlio di Kamylla può avere contatti settimanali con l’ex marito e la madre. “Di recente ho appreso che mia madre desidera celebrare l’anniversario della loro relazione il 2 marzo” ha detto Kamylla “senza nemmeno camuffare che ha iniziato a uscire con l’allora mio marito mentre ero in ospedale”.

Kamylla nell’intervista ha raccontato la lunga storia di competizione con la madre: “Da adolescente mia madre ha iniziato a competere con me. Aveva solo 20 anni più di me e ha detto che i miei vestiti erano più adatti a lei, che era più brava a cucinare […] Alla fine del 2017 avevo bisogno di un intervento di chirurgia bariatrica. L’idea non era quella di perdere peso, ma di prendermi cura dei miei tassi ormonali. Dopo l’intervento, ho avuto un ictus e ho dovuto subire un nuovo ricovero. In questo periodo mia madre – giuro che non posso più chiamarla madre – è andata a casa mia per aiutare mio marito a prendersi cura di mio figlio che all’epoca aveva 4 anni. Mio padre era rimasto a Pernambuco con mio fratello più piccolo”.

“Quasi due anni dopo la mia separazione, ho trovato un bravo ragazzo e ho iniziato a frequentarlo. Siamo insieme da 10 mesi, in un rapporto rispettoso ed etico. Ho una famiglia bella e unita, mio ​​padre è affettuoso e mio figlio è perfetto”, ha terminato Kamylla, che dopo questo terribile calvario ha finalmente ritrovato l’amore.

