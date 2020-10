Un serpente a sonagli di un metro e mezzo sotto al letto: il risveglio da incubo di una coppia

La coppia, che si è ritrovata con un enorme serpente arrotolato sotto al letto, ha pubblicato lo scatto sui social, scioccando moltissimi utenti

Un enorme serpente a sonagli nascosto sotto al letto: sembra il racconto di un incubo notturno ma è ciò che ha realmente vissuto una coppia dell’Arizona, che ha dovuto contattare immediatamente un cacciatore di serpenti per far catturare il pericolosissimo rettile e portarlo via dalla camera da letto.

Un’esemplare di dimensioni inusuali

La coppia, sconvolta dopo l’ambiguo incontro, ha deciso di pubblicare sui social la foto scattata dal cacciatore Mitchell Hawkins, generando sui social tantissime e disparate reazioni. Quasi tutti gli utenti sono rimasti inorriditi: uno ha commentato “qualcosa di peggio di boogie man è nascosto sotto il tuo letto”, mentre un altro ha detto che avrebbe fatto un buco nel pavimento con il fucile.

Mitchell Hawkins ha detto a McClatchy News: “Avevo lasciato le mie pinze in macchina perché di solito i serpenti di questa tipologia li prendo con le mani e li metto nel secchio. Ho aperto la porta della camera da letto e ho guardato in basso: lì ho visto un gigantesco serpente a sonagli seduto sotto al letto. Era anche incinta“. Hawkins ha inoltre spiegato che il serpente, lungo più di un metro e mezzo, è “molto grande rispetto a quelli che si trovano di solito nello stato dell’Arizona” e che si trovava “in posizione difensiva”. Alla fine il cacciatore ha dovuto prendere le pinze, e in 10 secondi ha afferrato il serpente e lo ha messo nel secchio. Hawkins ha affermato che la coppia è stata davvero fortunata a non schiacciare il serpente scendendo dal letto: erano usciti a fumare una sigaretta e hanno lasciato la porta aperta; il serpente era seduto vicino alla porta e “ha visto la porta aperta come un invito ad entrare al caldo”.

Leggi anche -> Paura in cucina: due enormi serpenti litigano per una femmina e sfondano il tetto di una casa

Leggi anche -> Mamba nero avvistato in mare: il serpente dal veleno letale spaventa i bagnanti di una spiaggia affollata

Leggi anche -> Serpente gli precipita addosso mentre passeggia nel parco. L’incredibile esperienza di un 75enne