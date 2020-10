Si tatua i bulbi oculari di rosso e si fa biforcare la lingua: ecco a voi la “donna diavolo”

Una donna brasiliana ha deciso di farsi tatuare i bulbi oculari e di farsi biforcare la lingua così da poter somigliare ad una “donna diavolo”.

Fino a 20-30 anni fa avere un tatuaggio o un piercing era una forma di trasgressione, un modo per sentirsi anticonformista. Al giorno d’oggi, invece, avere un tatuaggio o un piercing è la normalità ed anzi sono i ragazzi che non ne hanno che sono diventati la minoranza. Tuttavia esistono ancora oggi modificazioni del corpo che risultano ai più antiestetiche o addirittura folli. Parliamo di implantologia estetica per modificare i tratti somatici e somigliare a qualcosa di diverso da un essere umano.

C’è chi vuole somigliare ad una bambola e si fa rimuovere capezzoli e genitali, chi invece preferisce l’aspetto di un alieno e chi ancora quello di un animale. Dal Brasile invece arriva la testimonianza di una tatuatrice che ha deciso di modificare il suo corpo per somigliare ad una donna diavolo. Per entrare nella parte si è fatta tatuare i bulbi oculari di rosso (inizialmente aveva scelto un più sobrio giallo) e una delle due iridi di azzurro ghiaccio. Quindi si è fatta biforcare la lingua e aggiungere qualche dente di metallo. Per completare l’illusione, poi, si installa due corna di colore rosso. Probabilmente il prossimo passo sarà quello di fare impiantare sottocutanee in modo da non avere la seccatura di doverle mettere ogni giorno.

Donna diavolo ignora le critiche: “I miei cari mi accettano”

La passione di Carol Prado per tatuaggi e innesti cutanei è nata quando era ancora un’adolescente. I primi piercing sono giunti a 16 anni ed il primo tatuaggio poco prima di compierne 20. Adesso ha il viso e gran parte del corpo ricoperti di tatuaggi e piercing. Le modifiche più estreme però riguardano la lingua ed i bulbi oculari.

La donna è conscia che il suo aspetto viene criticato dagli estranei, ma non si cura del loro giudizio: “I miei amici e la mia famiglia rispettano il mio aspetto, questo è molto importante. Alcune persone mi dicono che i miei tatuaggi mi hanno reso non attraente. Ricevo critiche e brutti commenti di continuo, ma preferisco ignorarli perché so chi sono realmente”.