Orrore in un parco a tema cinese, le fiamme avvolgono tutto. 13 turisti morti, ignote le cause

Doveva essere una giornata di divertimento, ma si è trasformata in vero e proprio orrore.

L’incendio che si è sviluppato in un parco a tema cinese ha provocato la morte di almeno 13 persone.

Nei filmati diffusi sul web si vedono i visitatori che corrono per mettersi al sicuro mentre le fiamme avvolgevano una sala espositiva di lanterne di ghiaccio e sculture di neve nel parco a tema Taitaishan, che si trova a poca distanza dalla città di Taiyuan, nella provincia di Shanxi.

Migliaia di turisti si trovavano da quelle parti per l’inizio degli otto giorni di vacanza della “settimana d’oro della Giornata nazionale”, inaugurata nel 2000 dal governo cinese per incentivare il turismo.

Altre 15 persone ferite e ricoverate negli ospedali vicini

I vigili del fuoco e le ambulanze sono subito accorse per soccorrere i turisti, mentre un fumo molto denso avvolgeva tutta l’area. L’incendio ha provocato il ferimento di altre 15 persone, che sono state portate d’urgenza negli ospedali più vicini, come riferito dall’agenzia ufficiale Xinhua News e anche dal Daily Star Online.

Il Comitato per la sicurezza sul lavoro del Consiglio di Stato, una delle organizzazioni a livello nazionale, ha subito avviato un’indagine per cercare di risalire alla causa dell’incendio, come riferito dal Ministero della gestione delle emergenze.