Morte in diretta: star di tik tok viene bruciata viva dal marito. I fan hanno udito urla agghiaccianti

La vittima, nota agli utenti di Tik Tok come Black Girl Rahm, è deceduta il 30 settembre, dopo due settimane in terapia intensiva

Una storia dell’orrore quella che arriva dalla Cina, dove la star di Tik Tok Black Girl Rahm è stata bruciata viva dall’ ex marito durante in live streaming. La vittima, una 30enne identificata nei rapporti come Ram, ha subito il violento attacco il 14 settembre nella prefettura montuosa di Aba, nella Cina Occidentale.

Bruciata viva in diretta dall’ex marito accusato di violenza domestica

Il suo ex marito ha fatto irruzione in casa sua e l’ha attaccata davanti alla sua famiglia. Ram è finita in coma dopo che il suo corpo era ustionato per il 90%: dopo due settimane di terapia intensiva non ce l’ha fatta a sopravvivere ed è stata dichiarata morta il 30 settembre.

La polizia ha identificato l’aggressore, noto solo come Tang, ed attualmente è accusato di omicidio doloso. Secondo alcuni rapporti Tang avrebbe ucciso Ram dopo che lei aveva chiesto il divorzio a causa della violenza domestica subita.

L’attacco è avvenuto mentre Ram stava eseguendo una canzone per i suoi fan: ad un certo punto i fan hanno udito le urla strazianti della performer e la diretta si è interrotta. Dopo la tragedia, si è attivata una raccolta fondi per coprire l’assistenza sanitaria di Ram, attraverso la quale sono stati raccolti circa un milione di yuan (£ 114.038). Il 60% del ricavato è stato devoluto per il suo trattamento sanitario, e il resto verrà donato alla piattaforma di raccolta fondi.

Solo qualche settimana fa un uomo si è suicidato in diretta su Facebook sparandosi in faccia, e l’atroce video è diventato virale su Tik Tok.

