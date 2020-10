Tale e quale show 2020, anticipazioni puntata 2 ottobre: artisti e canzoni in gara

Stasera, venerdì 2 ottobre 2020, in prima serata su Rai 1, andrà in onda Tale e quale show, il programma delle imitazioni più famoso in Italia.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno show televisivo, in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo, dovranno imitare artisti famosi della musica italiana e internazionale, a partire dal modo di vestirsi, di muoversi, fino ad arrivare al modo di cantare.

Andiamo a scoprire insieme, le anticipazioni della serata.

Tale e quale show 2020: anticipazioni

I 10 vip in gara, si sfideranno a colpi di imitazione e saranno giudicati da una giuria d’esperti, composta da: Loretta Goggi, popolare cantante italiana, Vincenzo Salemme, attore, Giorgio Panariello, attore e presentatore e un giudice d’eccezione: Ubaldo Pantani, imitatore e comico italiano.

In testa alla classifica provvisoria, troviamo: al primo posto Barbara Cola seguita da Pago e Virginio.

Ma non è detta l’ultima parola per gli altri vip, perché i colpi di scena potrebbero esserci.

Alla conduzione del programma, troviamo Carlo Conti, celebre presentatore italiano, molto amato dal pubblico.

Quali saranno le imitazioni?

Barbara Cola, dopo aver vinto la scorsa puntata imitando Tina Turner, stasera dovrà cimentarsi in Adele.

Virginio, imiterà George Michael, Carolina Rey proverà a rifare la principessa del pop, la grande Britney Spears, Pago sarà Fabrizio Moro, Luca Ward dovrà cimentarsi in Barry White, Carmen Russo, farà la bravissima e simpaticissima, Raffaella Carrà.

Giulia Sol imiterà Elodie, Sergio Muniz farà Maurizio Vandelli, Francesca Manzini proverà a rifare Giusy Ferreri e Francesco Paolantoni canterà il grande Mino Reitano.

Per scoprire tutte le novità, non perdetevi la puntata di stasera.