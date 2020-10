Toyboy gambiano sposa una donna di 85 anni in cambio di denaro: “Voglio che muoia tra le mie braccia”

Un toyboy del Gambia ha sposato una donna di 85 anni in cambio di denaro ed ora spera che possano passare tutta la vita insieme.

Il documentario Sex on the Beach illustra uno dei luoghi di turismo sessuale più frequentati dalle donne e dagli uomini. Anche se meno conosciuto, il traffico di turisti sessuali che esiste da diversi anni in Gambia è molto florido e ad approfittarne non sono esclusivamente gli uomini. Il reportage si focalizza infatti su tutte quelle turiste che giungono in vacanza nel Paese africano allo scopo di trovare divertimento con qualche giovane locale.

Una delle storie di maggiore interesse raccontante in ‘Sex on the beach’ è quella del giovane Alka. Questo ragazzo di 32 anni, ha avuto diverse esperienze con turiste di mezz’età o ancora più attempate e spiega: “Alcune volte non si tratta di turisti, ma di agenti di viaggio. Vengono per scop***i e se ne vanno. Ti buttano”. Motivo per cui il giovane, dopo qualche esperienza abbastanza sconvolgente, aveva deciso di non accettare più proposte economiche in cambio di sesso.

Toyboy sposa una donna di 85 anni: “Voglio che muoia tra le mie braccia”

La decisione è rimasta tale finché non ha incontrato Francoise, una donna che gli ha detto di avere 85 anni. Tra loro, infatti, è cominciato tutto come un rapporto di semplice conoscenza, quindi hanno avuto qualche rapporto sessuale. Finita la vacanza, però, la donna non ha abbandonato Alka, anzi lo ha sostentato economicamente. Gli ha lasciato 60.000 euro, con i quali il ragazzo si è comprato un appezzamento di terra per lavorare, e ogni mese gli versa 300 euro per il cibo.

Da qualche tempo a questa parte il rapporto a distanza è diventata una relazione vera e propria e nel 2020 Alka e Fracoice si sono sposati. Il toyboy gambiano ha confidato che il loro rapporto va a gonfie vele, anche dal punto di vista sessuale. Da quell’approccio insolito, insomma, pare si sia creato un vero e proprio rapporto di coppia: “Io voglio che muoia tra le mie braccia e lei vuole morire qui insieme a me”. Tuttavia successivamente al matrimonio si è scoperto che la donna in realtà ha solamente 58 anni e che la loro relazione, dunque, potrebbe durare a lungo. Su questa scoperta il giovane africano ha detto: “Non importa l’età, è solo un numero”.