Violenze sessuali a bambini, 10 anni di prigione per un ex conduttore. Negli ultimi anni era diventato pastore protestante

Un ex conduttore televisivo di programmi per bambini della BBC è stato ritenuto colpevole di reati a sfondo sessuale ai danni di minorenni.

Ben Thomas, 44 anni, residente a Flintshire nel Galles del Nord, ha abusato di dozzine di bambini e adulti per un periodo di 29 anni in Galles, nella contea dello Shropshire, a Londra e in Romania.

Thomas – i cui crimini sono iniziati nel 1990 – ha ammesso 40 reati, tra cui aggressioni e voyeurismo.

Sono nello scorso mese di luglio il 44enne ha ammesso di essere il responsabile di 10 casi di violenza sessuale, più otto aggressioni e altri quattro tentativi di violenza sessuale. L’uomo ha anche realizzato dei video pornografici con bambini, come riporta il Daily Star Online.

Prima di lasciare la BBC nel 2005, Thomas ha lavorato a Wales Today e Ffeil, il programma di notizie in lingua gallese per i giovani.

Dopo aver lasciato la società è diventato un pastore: una posizione insospettabile, che gli ha permesso di abusare di molte vittime.

Condanna di 10 anni e 4 mesi per l’ex conduttore

Il giudice Timothy Petts ha stabilito una condanna di 10 anni e quattro mesi di prigione per lo stupratore. Il “metodo di abuso preferito” di Thomas, come emerso in Tribunale, era aspettare che le sue vittime si fossero addormentate.

Il 44enne ha anche abusato di un bambino di 11 anni mentre due dei suoi stessi figli dormivano nella stessa stanza.

La Chiesa ha detto in un comunicato di essere “devastata dalla rivelazione di tale peccato e addolorata per il dolore causato alle vittime innocenti, il tradimento e l’inganno”.